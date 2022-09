Bahia arrecada R$ 2 milhões em leilão eletrônico de bens móveis

A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) acaba de arrecadar aproximadamente R$ 2 milhões com a comercialização de materiais eletrônicos, hospitalares, de informática, maquinários e veículos durante o Leilão Eletrônico 008/2022, realizado na terça (27). No total, foram vendidos durante o certame virtual 119 lotes, arrematados com um ágio de 96% em relação ao valor total de avaliação, estipulado inicialmente em R$ 1,06 milhão.

Um dos destaques do leilão, o item com valor mais alto foi um lote de material de informática, avaliado inicialmente em R$ 25 mil e vendido por mais de R$ 100.400. Já o item que alcançou o maior ágio, foi um lote de bens móveis, comercializado por R$ 81,6 mil, o equivalente a 5 mil vezes o valor orçado para lance inicial, que era de R$ 1,6 mil.

O leilão 008/2022 foi realizado por intermédio do website do site do leiloeiro oficial (https://www.hammer.lel.br/). Neste formato, os licitantes fazem lances antecipados, antes da abertura da sessão pública. As ofertas ficam registradas no site até o fim do pregão, quando o maior lance de cada lote é declarado vencedor.

Comandado pelo leiloeiro Rodrigo Schmitz, escolhido por sorteio eletrônico, o leilão foi do tipo maior lance ou oferta; ou seja, arrematou o bem aquele participante que ofereceu o valor mais alto. Os lotes ficaram à disposição dos interessados para visitação nos municípios de Salvador, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Itabuna e Guanambi. Os recursos arrecadados retornarão ao tesouro estadual para serem utilizados em políticas públicas que atendam à coletividade.