Bahia atinge 19.995 casos ativos de Covid-19; 18 óbitos são registrados

A Bahia atingiu 19.995 casos ativos da Covid-19 nesta segunda-feira (24). A última vez que o estado registrou um número maior foi em 14 de março de 2021, com 20.474 ativos.

O boletim epidemiológico de hoje ainda indica que, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.724 novos casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,21%), 2.376 recuperados (+0,19%) e 18 óbitos. Dos 1.319.176 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.271.390 já são considerados recuperados, 19.995 encontram-se ativos e 27.791 tiveram óbito confirmado.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.722.383 casos descartados e 292.771 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta segunda. Na Bahia, 55.303 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento temos 11.052.747 pessoas vacinadas com a primeira dose, 263.691 com a dose única, 9.320.904 com a segunda dose e 2.080.641 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 24.436 crianças já foram imunizadas.