Bahia descarta casos suspeitos de intoxicação por metanol e reforça ações integradas de monitoramento

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) descartou os dois casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados no estado, durante reunião presidida pela secretária da Saúde, Roberta Santana, neste domingo (5), na sede da Sesab, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A constatação foi realizada após exames laboratoriais e investigações conjuntas.

O primeiro caso, em Feira de Santana, envolvia um óbito, mas o laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica (DPT) apontou resultado negativo para metanol. O segundo, em Salvador, envolveu uma mulher de 23 anos atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também foi descartado após análise clínica e laboratorial, com ausência de acidose, melhora significativa do quadro e confirmação da procedência regular da bebida consumida.

Roberta Santana ressaltou que o governo estadual adotou providências imediatas para identificar possíveis casos clínicos compatíveis com intoxicação. Segundo ela, a sala de situação foi criada a pedido do governador Jerônimo Rodrigues, com o objetivo de integrar as ações entre as áreas da saúde, da segurança pública e do Ministério da Agricultura. “Estamos atuando de forma articulada em três eixos principais: o monitoramento e a investigação dos casos, o manejo clínico dos pacientes e a fiscalização efetiva da vigilância, em parceria com a Polícia Civil e com a segurança pública do nosso estado”, destacou.

A reunião contou com a presença do secretário da Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, e do superintendente de Agricultura e Pecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, Fábio Rodrigues, além de representantes do DPT, Polícia Civil, Procon-BA, Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems-BA), Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BA) e Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA). O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, também participou de forma virtual. O encontro discutiu o cenário de alerta, alinhou protocolos e definiu novas medidas para proteger a população e evitar novas ocorrências.

*Fluxo de atendimento e protocolos*

A Bahia segue um fluxograma rigoroso para a condução de casos suspeitos de intoxicação por metanol, elaborado pela Sesab e validado pelos centros de toxicologia e vigilância estadual. O protocolo orienta os profissionais de saúde sobre a coleta laboratorial específica e o acionamento imediato do Ciatox-BA. O documento também determina o início precoce do tratamento com antídotos, como o etanol farmacêutico ou o fomepizol, e prevê a possibilidade de hemodiálise em situações graves.

O fluxograma reforça ainda a importância do suporte clínico intensivo, do monitoramento neurológico e oftalmológico, e da comunicação entre as unidades hospitalares e a Central Estadual de Regulação (CER). O protocolo tem aplicação imediata em toda a rede estadual, municipal, filantrópica e privada, garantindo uma resposta integrada diante de possíveis casos de risco.

*Vigilância e resposta integrada*

No campo da fiscalização, Felipe Freitas destacou que o Procon-BA, vinculado à Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, vem ampliando o número de investigações e operações para coibir a venda de bebidas adulteradas. “Reforçamos campanhas de orientação junto aos consumidores e estabelecimentos, com apoio do Ministério Público e das associações de bares, restaurantes e supermercados”, afirmou. Ele também reforçou a importância da participação popular, tanto ao evitar produtos suspeitos quanto ao denunciar locais de comercialização irregular.

Em relação à produção de bebidas artesanais, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Fábio Rodrigues, alertou para a necessidade de regularização dos produtores. “Produção artesanal não significa comercializar sem registro. A legislação exige que todo produtor tenha registro no Ministério da Agricultura para garantir a rastreabilidade e a segurança do consumo”, explicou.

Estoque preventivo

No sábado (4), a Bahia recebeu 90 ampolas de etanol farmacêutico enviadas pelo Ministério da Saúde ao almoxarifado central da Sesab, em Salvador. O produto é utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, substância usada ilegalmente na adulteração de bebidas alcoólicas. Cada tratamento pode exigir até 30 ampolas, o que torna o envio um reforço estratégico para o estado.

A secretária Roberta Santana destacou que a medida tem caráter preventivo e demonstra a capacidade de organização e resposta do sistema estadual de saúde. “A Bahia está preparada para agir com rapidez e segurança, articulando diferentes órgãos e garantindo proteção à população”, afirmou.

O Governo do Estado mantém vigilância ativa e fluxograma rigoroso para condução de casos suspeitos de intoxicação, com protocolos específicos de coleta laboratorial, acionamento imediato do Ciatox-BA e tratamento com antídotos, como etanol farmacêutico ou fomepizol, além da possibilidade de hemodiálise em casos graves.

Foto Matheus Landim GovBA