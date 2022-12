Bahia deve receber R$ 285 milhões em investimentos privados no setor de energia elétrica

O setor de energia elétrica deve receber R$ 285 milhões em investimentos privados frutos de protocolos de intenções assinados com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Foram anunciados a construção de 13 parques solares fotovoltaicos e de uma linha de transmissão. A expectativa é que sejam criados mais de 450 empregos diretos e indiretos, durante as fases de construção e operação dos empreendimentos.

“O segmento de Energias Renováveis continua crescendo muito no nosso estado. A SDE tem trabalhado muito para atrair cada vez mais projetos. Dessa vez anunciamos também um projeto de linha de transmissão, essencial para

conectar usinas geradoras aos grandes consumidores e distribuidoras de energia. Há uma década, o primeiro parque eólico da Bahia começou a operar, já a energia solar começou a se estabelecer no estado em 2017. Somos líder na geração total de energia solar e eólica, correspondendo respectivamente a 28,89% e 32,57% da geração nacional”, afirma João Neto Pinheiro, secretário em exercício da pasta.

A GoVerde Energia vai investir R$ 40 milhões para implantar dois parques solares fotovoltaicos no município de Sobradinho, a UFV GoVerde Sobradinho I e II, com capacidade de produção por ano de 17.550 MWh de energia elétrica.

De acordo com Leandro Guerrero, diretor de Desenvolvimento, o montante de energia elétrica é suficiente para abastecer mais de 58 mil casas com energia limpa. Os dois empreendimentos devem criar 188 empregos diretos e indiretos durante as fases de construção e operação.

“A companhia possui um valor enraizado na essência de sua criação, que é o desenvolvimento sustentável. A empresa consegue através das suas usinas solares ter influência direta na construção de um planeta mais limpo, com energia elétrica gerada através da maior fonte renovável de energia, o sol. Anunciar a implementação dessas duas usinas em Sobradinho é motivo de orgulho. A arrecadação para o município e para o Estado da Bahia também contribuirão significativamente para fortalecer a economia baiana”, declara.

O Consórcio BA Solar 1 e 2 anunciou investimento de R$ 165 milhões para construção de 11 parques fotovoltaicos nos municípios de Casa Nova, Juazeiro, Barreiras, Brumado, Guanambi, Filadélfia, João Dourado, Ribeira do Pombal, Lapão e Itaberaba. A expectativa é que a capacidade de produção dos empreendimentos chegue a 11.600.000 Quilowatt-hora (kWh) por ano, além de criar 150 novos postos de trabalho nas regiões.

Linha de transmissão

A Sterlite Power vai investir R$ 80 milhões no projeto Jaçanã Transmissão de Energia para instalar linha de transmissão para geração de energia elétrica em Olindina. A expectativa é que sejam criados 114 empregos durante a operação e construção da linha.