Bahia e Atlético na final do Baianão

Os torcedores de Bahia e Atlético já podem se programar para acompanhar a disputa do título do Baianão 2020. Foi definida no final da noite domingo (2) a programação das partidas da decisão.

O primeiro confronto da final, com mando de campo do Carcará, será realizado na próxima quarta-feira (5), às 21h30, em Pituaçu. Já o duelo de volta, com mando do Tricolor, quando será conhecido o campeão, foi programado para o dia 26 de agosto, às 21h30, no mesmo local. Havendo empate em pontos ganhos após os dois jogos, o primeiro critério de desempate, para definição do campeão, será o maior saldo de gols. Havendo igualdade também no saldo de gols, o título será decidido nas cobranças de pênaltis. Clique aqui e confira a tabela detalhada