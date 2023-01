Bahia envia policiais para combater terroristas em Brasília

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia enviou, no final da noite deste domingo (8), 70 policiais militares para combater terroristas, em Brasília. O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, acompanhou o embarque da tropa no Aeroporto Internacional de Salvador.

As equipes da Bahia reforçarão as ações preventivas e repressivas contra golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Salvador, por determinação do governador Jerônimo Rodrigues, o Batalhão de Choque reforça o patrulhamento em prédios públicos.

Foto: Manu Dias

“Repudiamos as ações criminosas que ocorreram na capital do nosso país e a Bahia dá a sua contribuição para conter e impedir novos ataques. Seguiremos protegendo a democracia”, ressaltou Werner.