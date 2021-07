Bahia espera mais 314 mil doses de vacina contra Covid-19

Está previsto para o início da noite de hoje (20) a chegada à Bahia de mais um lote de vacinas contra Covid-19. Serão 314 mil doses da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, que virão no voo das 18h45min, a pousar no aeroporto de Salvador. Serão doses para primeira e segunda aplicação.

As vacinas serão distribuídas por via terrestre e também em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa do SUS e reúne representantes dos 417 municípios baianos e o Estado.

Com esta nova remessa, a Bahia chegará ao total de 10.222.380 doses de vacinas recebidas, sendo 3.554.400 da Coronavac, 5.373.050 da Oxford/AstraZeneca, 1.040.130 da Pfizer e 254.800 da Janssen.