Bahia faz convênio para casas e entrega máquinas a consórcios

As máquinas adquiridas pela Secretaria da Agricultura, com autorização do Governo do Estado, foram entregues na segunda-feira (17), pelo governador Rui Costa. Com investimento da ordem de R$ 40 milhões, foi possível adquirir 60 máquinas entre motoniveladoras, escavadeiras e roçadeiras hidráulicas, tratores agrícolas e pás carregadeiras. Tais equipamentos contribuirão na reconstrução dos municípios baianos mais afetados pelas chuvas e também na reconstrução das estradas para escoar as produções dos agricultores.

O evento, realizado no Parque de Exposições de Salvador, reuniu presidentes de 18 consórcios e prefeitos dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas que caíram na Bahia. Por conta da necessidade imediata de ajuda a estes municípios, as ações coordenadas pelo Governo da Bahia somam forças de outras secretarias de Estado, além da SEAGRI, como a de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), a de Desenvolvimento Rural (SDR), a de Infraestrutura (SEINFRA), a de Relações Institucionais (SERIN) e a de Saúde (SESAB). A ação é parte da determinação de dar prioridade e rapidez aos projetos de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes.

“Bahia Minha Casa”

No Parque de Exposições, Rui Costa ainda assinou convênios com seis municípios atingidos pelas chuvas de dezembro de 2021 para a construção de casas, por meio do Programa Bahia Minha Casa. O trabalho será uma parceria entre a SEDUR (via Companhia de Desenvolvimento Urbano, Conder), e a SERIN. Têm prioridade no atendimento as famílias desabrigadas em municípios que elaboraram os cadastros de moradores de bairros destruídos pelos temporais.

O governador explicou a importância da rapidez por parte dos municípios na elaboração dos cadastros dos beneficiários do projeto habitacional e da escolha das áreas onde serão construídos os imóveis. “Em alguns casos, as áreas são, inclusive, do Governo do Estado. Eu espero que, nos próximos dias, a gente consiga firmar mais convênios e contratos. Os municípios são livres para escolher como vão fazer as casas e a urbanização, se por licitação ou em mutirão”, afirmou Rui, que também entregou aos consórcios regionais 28 ambulâncias tipo van.

Consórcios públicos

Os consórcios públicos regionais, que reúnem diversas cidades atingidas pelas chuvas, são os destinatários dos equipamentos pesados que foram distribuídos por Rui Costa. Com isso, a utilização da frota fica otimizada, com o trânsito das máquinas pelos diferentes municípios, atendendo demandas que beneficiem as comunidades.

As máquinas trazem tecnologia de ponta embarcada, sendo capazes de desenvolver projetos de grande envergadura, como explica o secretário da Agricultura, João Carlos Oliveira: “As máquinas serão utilizadas para recuperação e manutenção de estradas vicinais, que são fundamentais para o escoamento da produção agrícola de forma satisfatória e em tempo hábil. A melhor trafegabilidade por estradas rurais também beneficia as comunidades de várias maneiras, possibilitando um melhor acesso dos ônibus escolares, facilitando o deslocamento das populações para ações de saúde, trabalho, lazer e demais atividades. Isso além de outras ações, como recuperação de aguadas, intervenções em encostas e em áreas danificadas ao longo dos leitos dos rios, dentre outras”.