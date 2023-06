Bahia ganha mais 354 novos bombeiros militares

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está aumentando o efetivo. Na segunda-feira (12), aconteceu a solenidade de formatura de 354 bombeiros militares. O ato, realizado na área cívica da Vila Policial Militar do Bonfim, nos Dendezeiros, em Salvador, contou com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues e do comandante-geral do CBMBA, cel. Adson Marchesini. Também participaram diversas autoridades, familiares e amigos dos formandos.

“É com muita alegria que formamos mais esses 354 bombeiros militares, ampliando a assistência da segurança na Bahia”, afirmou o governador.

A turma homenageia o soldado BM Paulo Vitor Lima Brito e é composta por 86 mulheres e 268 homens. Estes novos soldados irão reforçar o efetivo da corporação em diversas cidades baianas. Na oportunidade, os alunos receberam as divisas e fizeram o juramento do Soldado Bombeiro Militar. Ao final, cantaram a música da corporação, acompanhados pela Banda da Polícia Militar Maestro Vanderlei, e tomaram o tradicional banho de mangueira.

Para Vitor da Silva Campos, primeiro colocado na turma, este momento é a realização de um sonho. “É muito emocionante contribuir para a segurança da sociedade e é uma honra poder servir à população baiana. O curso tem muitas etapas e processos para conseguirmos nos formar bombeiros militares, prestando um serviço de qualidade”.

Os novos bombeiros foram capacitados para atuar em busca e salvamento, combate a incêndio, defesa civil e atendimento pré-hospitalar. No total, o curso durou um ano e 30 dias. Para o coronel Adson Marchesini, o conteúdo abordado garante uma formação completa ao profissional, com o intuito de prepará-lo para situações complexas. “Mais uma turma formada, pronta para servir à sociedade baiana. É muita alegria para o Corpo de Bombeiros estar preparando esse efetivo, com o apoio do Governo do Estado. Foi um ano de preparo para esses bombeiros militares estarem prontos para atender as ocorrências”.

Antes da solenidade, o governador Jerônimo Rodrigues nomeou novos oficiais para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, como parte do projeto de modernização da estrutura da Segurança Pública da Bahia. Para ele, ações como essa demonstram a importância da atuação dos bombeiros para o rápido atendimento das ocorrências. “Hoje me reuni com esses oficiais e falei sobre a nossa expectativa em relação às novas patentes. Essa ampliação do Corpo de Bombeiros já vai ser publicada no Diário Oficial”, concluiu Jerônimo.

