Bahia goleia o Atlético e se mantém na Série A

Uma eficiente atuação do Bahia levou o tricolor a vencer o Atlético Mineiro, resultado que lhe garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo, pela última rodada da competição, foi disputado na noite de quarta-feira, na Fonte Nova, em Salvador.

O resultado de 4 a 1 em favor do Bahia foi surpreendente, pois o tricolor vinha de uma derrota para o lanterna América Mineiro, domingo passado. No final, porém, deu tudo certo.

O baiano fez sua parte em campo e foi beneficiado pela vitória do Fortaleza sobre o Santos em plena Vila Belmiro. Assim, em vez do Bahia, o Santos desceu para a Série B. Ocupou a última vaga do Z-4, ao lado América Mineiro, Coritiba e Goiás.

Com 70 pontos, depois de empatar com o Cruzeiro em 1 a 1, o Palmeiras botou a mão na taça de campeão pelo segundo ano consecutivo, sob o comando do técnico Abel Ferreira.