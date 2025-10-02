Bahia implanta Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico

A Bahia deu um passo importante para fortalecer a articulação entre Estado e municípios no campo do desenvolvimento econômico. O Sebrae-BA implantou, nesta quinta-feira (2), o Fórum Estadual dos(as) Secretários(as) e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico, iniciativa que reúne gestores de dez macrorregiões para alinhar políticas públicas, fomentar os pequenos negócios e promover estratégias de crescimento sustentável. A solenidade de posse foi presidida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), Angelo Almeida, que destacou a importância da integração entre Estado e municípios.

“Agradeço ao Sebrae por toda contribuição que tem dado ao estado da Bahia. Precisamos trabalhar construindo essa convergência de ideias. Os desafios estão aí e vamos superá-los com diálogo, entendimento e vontade de trabalhar. Nossa meta é melhorar o ambiente de negócios, cuidar das micro e pequenas empresas, que são as que mais empregam e possibilitam a construção de uma Bahia mais forte e generosa com nosso povo, porque quando se fala em empregos, automaticamente vinculamos a dignidade humana. Quem conhece e está acompanhando as ações do governador Jerônimo Rodrigues, sabe o quanto ele tem se dedicado na construção de ações potentes em todo o estado”, afirma Angelo Almeida.

O secretário da pasta destacou ainda a importância do uso das tecnologias, reforçando a transversalidade do trabalho da SDE com a Secti. “Existe uma desconfiança do comércio tradicional com o e-commerce e a promoção da inclusão digital é um dos trabalhos deste fórum. Precisamos dialogar para construirmos pontes. O e-commerce escala com força e tem muito o que avançar na Bahia. Incluir o micro e pequeno empresário neste processo é fundamental para o desenvolvimento econômico”, finaliza.

Além do titular da SDE, a mesa foi formada pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Marcius Gomes; Vitor Lopes, diretor de Administração e Finanças da FIEB e Oderdam Rocha, representando a União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Barra do Choça. Foram empossados no fórum secretários titulares e suplentes dos municípios de Cocos, Barreiras, Castro Alves, Jaguaripe, Itajuípe, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Itapebi, Senhor do Bonfim, Jacobina, Itapetinga, Barra do Choça, Souto Soares, Irecê, Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana, Araci, Sobradinho e Remanso.

Transversalidade

“Estamos diante da consolidação de um Fórum que nasce para fortalecer a representação municipal no campo do desenvolvimento econômico. Ele é um espaço de cooperação e integração entre municípios, Estado e União, com a missão de apoiar pequenos negócios, arranjos produtivos locais, agricultura familiar, microempreendedores e trabalhadores que movem a economia de cada Território Identidade. É fruto de um processo participativo e também um passo decisivo para que cada região do nosso Estado tenha plano de desenvolvimento conforme às suas potencialidades e desafios”, ressalta o secretário da Secti, Marcius Gomes.

Tássia Ribeiro, secretária de Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Castro Alves, foi empossada titular da Regional de Santo Antônio de Jesus, formada por 42 municípios. “Ninguém caminha sozinho. Estamos aqui hoje reconhecendo a importância da cooperação, de pensar juntos, entendendo a importância da troca de experiências e de desenvolvermos soluções para desafios comuns, levando políticas públicas para municípios de todos os portes. Temos diferentes regiões com particularidades, mas também com muitos desafios que são comuns a todos. Vamos pensar soluções que vão ajudar a Bahia inteira a se desenvolver. Pensar nos pequenos negócios, nos pequenos municípios e promover o desenvolvimento econômico.”

BTX

A programação do Fórum segue nesta sexta-feira (3), dentro do Bahia Tech Experience (BTX), maior evento de startups do Nordeste, que acontece até sábado (4), no Centro de Convenções de Salvador. Organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secti, e pelo Sebrae, o BTX movimenta o ecossistema de inovação com palestras, workshops, batalhas de pitch, experiências imersivas e capacitações.