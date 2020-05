Bahia já tem quase 9 mil infectados pelo Coronavírus

A Bahia registra 8.881 casos confirmados de Covid-19, e 312 óbitos.Cumpre ressaltar que, no dia 18 de maio de 2020, 300 casos confirmados aguardam reconhecimento dos municípios e não foram incluídos na análise do boletim, assim, constaram na análise 8.581 casos (faixa etária, sexo e tabela de municípios).

Desta forma, os dados apresentados no boletim desta segunda-feira (18) consideram apenas os 8.581 casos já com definição do município.

Considerando o número de 8.581 casos confirmados, 2.407 recuperados e 312 óbitos, 5.862 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

Na Bahia, 1.086 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Onde

Os casos confirmados ocorreram em 211 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (62,07%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Uruçuca (3.119,06), Itabuna (2.992,17), Ipiaú (2.790,31), Ilhéus (2.390,24) e Salvador (1.854,23).

O boletim epidemiológico registra 28.423 casos descartados e 69.717 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 1.246 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para Covid-19, 662 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 53%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 518 leitos exclusivos para o coronavírus, 332 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 64%. Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Exames

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 36.007 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, no período de 1° de março a 18 de maio de 2020. Atualmente, 3.476 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 312 mortes pelo novo coronavírus. Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 18 horas desta segunda-feira (18).

296º óbito – mulher, 73 anos, residente em Canavieiras, comorbidades doença cardiovascular, doença do sistema nervoso, veio a óbito dia 12/05, em unidade da rede pública de Salvador.

297º óbito – mulher, 89 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial, diabetes, asmática, doença de Alzheimer avançada, hipotireoidismo, veio a óbito dia 17/05, em hospital filantrópico em Salvador.

298º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, comorbidade doença de Parkinson, veio a óbito dia 12/05, em hospital da rede privada de Salvador.

299º mulher, 66 anos, residente em Itiuba, comorbidades hipertensão arterial e neoplasia, veio a óbito dia 04/05, em hospital da rede pública de Salvador.

300º óbito – mulher, 54 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 16/05, em hospital da rede filantrópica de Salvador.

301ª óbito – mulher, 63 anos, residente em Salvador, comorbidades doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial, obesidade, veio a óbito dia 12/05, em hospital da rede pública, em Salvador.

302º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial e doença de Alzheimer, veio a óbito dia 13/05, em hospital da rede pública em Salvador.

303º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial e diabetes, veio a óbito dia 16/05 em hospital filantrópico em Salvador.

304º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, veio a óbito dia 17/05, em hospital filantrópico em Salvador.

305º óbito – mulher, 88 anos, residente em Salvador, comorbidades neoplasia e hipertensão arterial, veio a óbito dia 17/05, em hospital filantrópico, em Salvador.

306º óbito – mulher, 77 anos, residente em Salvador, comorbidades doença cardiovascular e diabetes, veio a óbito dia 16/05, em hospital filantrópico, em Salvador.

307º óbito – homem, 52 anos, residente em Dias D’Ávila, comorbidade doença cardiovascular crônica, veio a óbito dia 09/05, em hospital filantrópico, em Salvador.

308º óbito – mulher, 75 anos, residente em Lauro de Freitas, comorbidade doença cardiovascular crônica, veio a óbito dia 09/05, em hospital da rede privada, em Lauro de Freitas.

309º óbito – mulher, 55 anos, residente em Salvador, comorbidades não informado, veio a óbito dia 13/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

310º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, comorbidades não informado, veio a óbito dia 12/05, em hospital da rede pública, em Salvador.

311º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, comorbidades não informado, veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

312º óbito – homem, 61 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 07/05, em hospital da rede pública, em Salvador