Bahia lidera produção de energia eólica e governador recebe a comenda Embaixador dos Ventos

Destaque no setor de energias renováveis, a Bahia celebra a liderança nacional na geração de energia eólica, segundo os dados mais recentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Com esse desempenho, o estado é destaque na 16ª edição da Brazil WindPower, que começou nesta terça (28), na cidade de São Paulo.

A abertura oficial da Feira contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, que recebeu a comenda Embaixador dos Ventos. Para o chefe do executivo, a Bahia vive um momento de alegria e celebração ao despontar nacionalmente como o estado que mais investe. “Vim aqui hoje com minha comitiva para receber essa homenagem e reconhecimento, pois a Bahia é líder no Brasil em produção de energia eólica e mais; estamos em quase 100% juntando todas as energias renováveis produzidas na Bahia somadas ao que a Bahia consome de energia elétrica”, reforçou o governador.

Na abertura foi lançado o Relatório “Agenda 2050: Propostas para Descarbonizar e (neo)industrializar o Brasil”, documento que visa realizar ações com metas para, em 25 anos, descarbonizar e economia brasileira.

Realizado pela Associação Brasileira de Energia Eólica – Abeeolica, o evento reúne, durante três dias, os principais líderes, especialistas e empresas do setor para promover conexões, negócios e debates estratégicos para reforçar o papel da energia eólica como uma solução estratégica para a descarbonização da economia brasileira e o avanço rumo a um futuro mais sustentável.

Texto: Fidelis Melo/GOVBA