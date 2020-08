Bahia passa pelo Atlético e fica com o título estadual

Nos pênaltis, o Bahia bateu o Atlético de Alagoinhas e conquistou o título deste ano do Campeonato Baiano. A decisão foi na tarde deste sábado, 7, em Pituaçu.

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0, com maior domínio de jogo para o Atlético. No segundo tempo, o placar foi aberto aos 15 minutos através de Magno Alves em favor do time do interior.

O Bahia, que vinha frio na partida, conseguiu o empate 10 minutos depois. O gol foi marcado por Daniel, que começou o jogo no banco de reservas. A partir daí, os dois times tiveram chances da virada, mas a decisão acabou mesmo indo para os pênaltis.

O gol que decidiu o jogo para o Bahia foi marcado por Grégore, nas cobranças alternadas. Dedeco, do Atlético, chutou para fora. Foi o título 49 do tricolor baiano.