Bahia recebe primeiras doses da vacina contra influenza; conheça público-alvo

A Bahia recebeu, nesta quarta-feira (6), os primeiros lotes da vacina contra o vírus da Influenza. Neste primeiro momento, o Ministério da Saúde vai destinar cerca de 1,5 milhão de doses que vão contemplar os 417 municípios baianos. As doses serão distribuídas de acordo com critérios populacionais, considerando os grupos a serem imunizados.

Segundo definição do Ministério da Saúde, o público-alvo é formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da Saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais de idade; pessoas em situação de rua; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde da Bahia, Vânia Rebouças, explica que o estado deve receber outras doses do imunizante em breve. “Temos um público-alvo de mais de 5 milhões de pessoas. Ao longo da campanha, devemos receber as próximas remessas, mas ainda não temos um cronograma fechado”, explica.

Início da aplicação

A campanha nacional de vacinação contra a influenza, tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, terá início no dia 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, uma vez recebendo as doses, os municípios já podem iniciar, de forma antecipada, a estratégia de vacinação contra a doença.

Na Bahia, as doses começam a ser destinadas aos municípios na quinta-feira (7). “A logística de distribuição para as regionais já está preparada e as vacinas devem começar a chegar aos municípios ainda nesta quinta-feira. Cada secretaria municipal de saúde divulgará quando será iniciada a aplicação das doses e os locais para vacinação, incluindo pontos fixos e postos volantes”, completa a coordenadora.