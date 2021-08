Bahia receberá mais 76.050 doses de vacinas contra Covid-19

Uma nova remessa com76.050 doses de vacinas contra Covid-19 chegará na Bahia nesta quarta-feira (11). O voo trazendo os imunizantes produzidos pela Pfizer/BioNTech está previsto para pousar no aeroporto de Salvador às 18h.

As vacinas serão conferidas pela equipe da coordenação de imunização da Secretaria da Saúde do Estado e devem começar a ser enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios nesta quinta-feira. Elas serão remetidas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o Estado.

Com 6.881.089 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose, dos quais 2.883.213 receberam também a segunda aplicação, e mais 251.964 vacinados com o imunizante de dose única, até as 17 horas desta terça-feira, a Bahia já vacinou 64,3% da população baiana com 18 anos ou mais (estimada em 11.084.666) com, pelo menos, a primeira dose ou com a vacina de dose única.

Contando com a remessa desta quarta-feira, a Bahia chegará ao total de 12.514.090 doses de vacinas recebidas, sendo 4.223.300 da Coronavac; 6.086.830 AstraZeneca/Oxford; 1.942.860 da Pfizer e 261.100 da Janssen.