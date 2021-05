Bahia registra 2.008 novos casos de Covid-19 e mais 80 óbitos pela doença

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.008 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,2%) e 2.378 recuperados (+0,3%). O boletim epidemiológico deste domingo (2) também registra 80 óbitos. Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados hoje. Dos 907.121 casos confirmados desde o início da pandemia, 872.677 já são considerados recuperados, 15.803 encontram-se ativos e 18.641 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.204.388 casos descartados e 197.747 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado. Na Bahia, 47.420 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 18.641, representando uma letalidade de 2,05%. Dentre os óbitos, 55,49% ocorreram no sexo masculino e 44,51% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,59% corresponderam a parda, seguidos por branca com 21,96%, preta com 15,46%, amarela com 0,45%, indígena com 0,12% e não há informação em 7,42% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 64,45%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (73,67%).

A existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.