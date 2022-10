Bahia registra 511 casos de Covid-19 e mais 10 óbitos

Na Bahia, nas últimas 48 horas, foram registrados 511 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,03%), 516 recuperados (+0,03%) e 10 óbitos. Dos 1.700.520 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.669.164 já são considerados recuperados, 624 encontram-se ativos e 30.732 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira (13) contabiliza ainda 2.040.048 casos descartados e 358.706 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta-feira. Na Bahia, 68.658 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Diante de um cenário sustentado de redução de casos confirmados, casos ativos e óbitos da COVID-19 no Estado, assim como o avanço da vacinação contra a doença e a declaração pelo Ministério da Saúde no dia 22 de abril de 2022 do encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decorrente da infecção humana causada pelo novo coronavírus (2019-nCoV), informamos que a publicação dos dados epidemiológicos da COVID-19 no estado da Bahia não ocorrerá mais nos finais de semana e feriados.

Os dados permanecerão sendo atualizados diariamente de segunda a sexta. Os dados contabilizados pelas vigilâncias epidemiológicas durante o final de semana serão totalizados nos boletins das segundas-feiras. Esta mudança em nada compromete a ação da vigilância à saúde.

Vacinação