Bahia se mobiliza para o Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado 

Neste sábado (10), a Bahia realiza o Dia D de vacinação contra a gripe, uma mobilização nacional para ampliar a cobertura vacinal contra a influenza. Mais de 80% dos municípios baianos aderiram à iniciativa, com postos de saúde abertos e ações de vacinação em locais de grande circulação, como shopping centers. Em Salvador, haverá sistema drive-thru funcionando no Centro de Convenções na sexta-feira e no sábado, a partir das 8h.

A campanha tem como público-alvo mais de 3,6 milhões de pessoas, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos. Também fazem parte dos grupos prioritários puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Para a vacinação é necessário apresentar um documento de identificação oficial, a carteira de vacinação e comprovantes que certifiquem a condição de inclusão no público-alvo.

A diretora de Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, destaca a importância da imunização. “A vacinação contra a influenza é fundamental para reduzir as complicações, internações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus. Com a chegada do período mais frio, há um aumento na circulação de vírus respiratórios, e a imunização é a melhor estratégia de prevenção”, afirma a diretora.

Já a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, faz um apelo à população. “Vacinar é um gesto de cuidado e responsabilidade. Antes do Dia das Mães, que acontece no domingo, quem é mãe, vacina seus filhos. Vamos aproveitar o Dia D para proteger nossas famílias e garantir um São João mais seguro para todos”, alerta a secretária.

O total de doses aplicadas na Bahia supera as 672 mil, colocando o estado na quinta posição do ranking nacional. Para a ação deste sábado, cerca de 3 milhões de doses foram distribuídas aos municípios. Importante destacar que a vacina contra a influenza pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, como a da Covid-19.

Dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) mostram que, até a 18ª semana epidemiológica de 2025, foram notificados 2.916 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na Bahia, uma redução de 37,11% em relação ao mesmo período de 2024. As faixas etárias com maior incidência são menores de 5 anos, representando 47,9% dos casos.