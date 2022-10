Bahia segue tendência e reduz em mais de 70% os roubos a banco

Os números de crimes contra instituições financeiras apresentam redução de 71,8% em toda a Bahia. Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) mostram que entre 1 de janeiro e 30 setembro de 2022, 28 casos a menos foram registrados, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os números apontam que em 2021 o estado computou 39 casos contra 11 neste ano. A redução mais expressiva ficou com a capital baiana, que mostrou queda de 88,9% , saindo de nove, no último ano, para um caso em 2022.

Os gráficos também revelam expressivas reduções nos municípios do interior e da Região Metropolitana de Salvador (RMS), que tiveram queda de 70,8% e 50%, respectivamente. As cidades do interior baiano, que antes apresentavam 24 casos, registraram sete, enquanto a RMS reduziu o crime pela metade, saindo de seis para três.

“Os números estão aí para provar o quanto a nossa polícia segue presente com o trabalho ostensivo e de inteligência. Não posso deixar de parabenizar as unidades que sempre promovem cursos e simulados, entre outras ações, para evitar crimes contra instituições financeiras”, comentou o secretário da SSP, Ricardo César Mandarino.