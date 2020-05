Bahia tem 11.197 casos confirmados de Covid-19 e 362 óbitos

A Bahia registra 11.197 casos confirmados de Covid-19, o que representa 17,43% do total de casos notificados no estado e 362 óbitos. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) ressalta, desde terça-feira (19), 2.377 casos confirmados aguardam validação dos municípios. ​

Considerando o número de 11.197 casos confirmados, 3.216 recuperados e 362 óbitos, 7.619 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. Na Bahia, 1.744 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.​

Os casos confirmados ocorreram em 222 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (60,44%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Uruçuca (3.703,88), Itabuna (2.954,65), Ipiaú (2.833,91), Ilhéus (2.814,88) e Salvador (1.855,97).​

O boletim epidemiológico registra 30.597 casos descartados e 64.243 notificações em toda a Bahia. Esses dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.​

Taxa de ocupação​

Na Bahia, dos 1.365 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para Covid-19, 688 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 50%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 547 leitos exclusivos para o coronavírus, 327 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 59,8%.

O número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.​

Exames​

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 38.694 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, no período de 1° de março a 20 de maio de 2020. Atualmente, 3.653 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.​

Óbitos​

A Sesab contabiliza 362 mortes pelo novo coronavírus. Esses números contabilizam todos os registros de janeiro até as 18h desta quarta-feira (20).​

327º óbito – mulher, 79 anos, residente em Ibirapitanga, comorbidade obesidade, veio a óbito dia 16/05, em unidade da rede pública em Vitória da Conquista.​

328º óbito – mulher, 65 anos, residente em Coaraci, sem informação de comorbidade, veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede pública em Itabuna.​

329º óbito – homem, 62 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 09/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

330º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, comorbidade doença cardíaca crônica, veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

331º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, comorbidades doença cardiovascular, doença neurológica crônica, veio a óbito dia 18/05, em unidade da rede privada em Salvador.​

332º óbito – mulher, 72 anos, residente em Salvador, comorbidades diabetes e hipertensão arterial, veio a óbito dia 16/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

333º óbito – mulher, 96 anos, residente em Salvador, comorbidade hipertensão arterial, veio a óbito dia 10/05, em unidade da rede pública em Salvador. ​

334º óbito – mulher, 57 anos, residente em Salvador, comorbidades obesidade e diabetes, veio a óbito dia 16/05, em unidade da rede pública em Salvador. ​

335º óbito – homem, 91 anos, residente em Manoel Vitorino, comorbidades não informadas, veio a óbito dia 16/05, em unidade da rede pública em Ilhéus.​

336º óbito – homem, 53 anos, residente em São Francisco do Conde, comorbidade sequela de AVC, veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

337º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, comorbidade hipertensão arterial, veio a óbito dia 13/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

338º óbito – mulher, 69 anos, residente em Uruçuca, comorbidades hipertensão arterial, diabetes, AVC, síndrome de imobilidade, veio a óbito dia 16/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

339º óbito – homem, 46 anos, residente em Ipiaú, comorbidade diabetes, veio a óbito dia 15/05, em unidade da rede pública, em Salvador.​

340º óbito – homem, 72 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 12/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

341º óbito – mulher, 85 anos, sem comorbidades, residente em Salvador, veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede privada em Salvador.​

342ª óbito – homem, 90 anos, residente em Salvador, comorbidade doença de Alzheimer e diabetes, veio a óbito dia 18/05, em unidade da rede privada em Salvador.​

343º óbito – mulher, 69 anos, residente em Amargosa, comorbidades diabetes e hipertensão arterial, veio a óbito dia 13/05, em unidade da rede pública em Amargosa.​

344º óbito – homem, 42 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 19/05, em unidade da rede privada em Salvador.​

345º óbito – homem, 44 anos, comorbidades diabetes e hipertensão arterial, veio a óbito dia 17/05, em unidade da rede privada em Salvador.​

346º óbito – mulher, 54 anos, comorbidade doença cardiovascular, veio a óbito dia 19/05, em unidade da rede privada em Salvador.​

347º óbito – mulher, 46 anos, residente em Feira de Santana, comorbidades hipertensão arterial e obesidade, veio a óbito dia 19/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

348º óbito – homem, 63 anos, residente em Iaçu, comorbidades diabetes e doença cardiovascular, veio a óbito dia 14/05 em hospital da rede pública em Iaçu.​

349º óbito – homem, 74 anos, residente em Iaçu, sem comorbidades, veio a óbito dia 15/05, em hospital da rede pública em Iaçu.​

350º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, comorbidades obesidade e diabetes, veio a óbito dia 07/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

351º óbito – homem, 56 anos, residente em Salvador, comorbidade hipertensão, veio a óbito dia 15/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

352º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, comorbidade hipertensão, veio a óbito dia 17/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

353º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, comorbidade diabetes, veio a óbito dia 07/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

354º óbito – mulher, 92 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 18/05, em hospital filantrópico em Salvador.​

355º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 13/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

356º óbito – homem, 68 anos, residente em Salvador, comorbidade hipertensão arterial, veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede pública em Salvador.​

357º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, comorbidade neoplasia, veio a óbito dia 12/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

358º óbito – homem, 57 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 20/05, em hospital da rede particular em Salvador.​

359º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, comorbidades doenças cardiovasculares, veio a óbito dia 13/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

360º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, comorbidade Doença de Parkinson, veio a óbito dia 08/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

361º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, comorbidades diabetes e doenças cardiovasculares, veio a óbito dia 18/05, em hospital da rede pública em Salvador.​

362º óbito – mulher, 94 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 18/05, em hospital da rede pública em Salvador.​