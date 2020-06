Bahia tem 21.430 casos confirmados de Covid-19

A Bahia registra 21.430 casos confirmados de coronavírus (Covid-19). Os 2.532 novos casos contabilizados no boletim epidemiológico desta terça-feira (2) refletem tão somente o lançamento, por parte dos municípios, das notificações positivas por testes rápidos que foram acumulados nas últimas semanas. Apenas este critério foi responsável pelo incremento de 1.010 novos casos. Ou seja, este número não representa pessoas infectadas nas últimas 24 horas.

Já os 35 óbitos contabilizados no boletim epidemiológico referem-se a um período de 27 dias, conforme observado nos perfis detalhados. Ou seja, também não ocorreram em 24 horas. Estas notificações tardias estão sendo apuradas pela Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Corregedoria.

Considerando o número de 21.430 casos confirmados, 7.247 recuperados e 736 óbitos, 13.447 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. Na Bahia, 3.114 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Os casos confirmados ocorreram em 311 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (61,35%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes Uruçuca (5.945,71), Ipiaú (4.752,25), Itabuna (4.600,82), Salvador (4.473,69) e Itajuípe (3.952,95)

O boletim epidemiológico registra 41.442 casos descartados e 117.625 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.