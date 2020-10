Bahia tem expectativa de atrair R$ 54,5 bilhões em novos investimentos

A atração de investimentos tem sido um dos focos do Governo do Estado para ampliar as possibilidades de desenvolvimento da Bahia. Nos últimos cinco anos, um total de 626 protocolos de intenções foi assinado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), com empresas de diversos segmentos. A expectativa de geração de empregos com a conclusão dos projetos é de 68,6 mil vagas, somando um investimento aplicado de R$ 54,5 bilhões.

No período entre 2015 e 2020, já foram implantados 377 projetos de empresas, sendo que 357 projetos estão em funcionamento. Hoje, eles mantêm 34.900 empregos com investimento realizado na ordem de R$ 26,2 bilhões, promovendo desenvolvimento nas regiões em que estão inseridos.

Estes números correspondem aos empreendimentos incentivados pelo Governo do Estado e mostram, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, João Leão, “uma Bahia que está cada vez mais se desenvolvendo”.

Entre os projetos de empresas já em atividade, o que mais atraiu investimento foi a implantação de uma unidade produtiva da Basf S.A., em Camaçari, com mais de R$ 2,5 bilhões. Em segundo lugar, a instalação da Indústria de Bebidas HNK, em Alagoinhas, contou com mais de R$ 1,3 bilhão. Somadas, as duas empresas criaram 1.843 vagas de emprego.

Implantação

Atualmente a SDE acompanha a implantação de 307 projetos que tiveram protocolo de intenções assinados. A possibilidade de geração de empregos com a conclusão desses projetos é de mais 36.300 vagas, com investimento previsto de R$ 26 bilhões.

Entre as principais implantações está a da Sowitec – Complexo de Geração de Energias Biribeira Ltda, que irá contar com um investimento de R$ 3,5 bilhões, em Dias d Ávila, e a empresa Zeus Mineração, em Sento Sé, com R$ 1,5 bilhão em recursos. A expectativa é que os dois empreendimentos gerem três mil novas vagas de emprego.

Até o final de 2020, mais 24 projetos estão previstos para serem finalizados e podem abrir 3.300 vagas, com investimentos na ordem de R$ 2,4 bilhões. Para o primeiro trimestre de 2021, outros 27 projetos têm previsão de finalização neste período e a expectativa é que signifiquem 3.400 empregos, com investimentos de R$ 1,6 bilhão.