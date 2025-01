Bahia tem quarto melhor desempenho entre redes públicas na nota da Redação do Enem

Os estudantes da rede pública da Bahia ficaram entre os quatro melhores colocados, com notas entre 980 e 1000, na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os estudantes baianos da rede pública também se destacam no ranking das notas que vão de 950 a 980, conquistando o 5º lugar no ranking nacional. Este ano, o número de inscritos bateu recorde no Estado, com cerca de 376 mil pessoas, alcançando 100% dos estudantes concluintes do Ensino Médio, sendo mais 140 mil concluintes da rede estadual de ensino.

Na relação geral de notas entre 980 e 1000, estudantes do ensino público e privado baiano ficaram atrás apenas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, alcançando a 5ª colocação. Na avaliação da secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, os investimentos do Governo da Bahia na requalificação e ampliação da infraestrutura física das escolas; na formação dos professores; na gestão da aprendizagem; e nos programas de apoio à permanência do estudante são fatores determinantes para o sucesso dos estudantes da rede estadual no Enem.

“Todas essas iniciativas associadas às atividades do Projeto Tô com Você no Enem criaram as condições que contribuíram para os resultados alcançados pelos nossos estudantes. Muitos deles agora enxergam a universidade como uma possibilidade real. Isso só nos faz acreditar que nosso projeto de Educação está no caminho certo”, enfatiza Rowenna.

Os investimentos do Governo do Estado, por meio da SEC, incluem a oferta de mais escolas em tempo integral; a garantia da permanência estudantil com recursos destinados a programas como Bolsa Presença e Mais Estudo; valorização do magistério; e busca ativa para a matrícula. Além disso, a SEC vem fortalecendo, a cada ano, o Programa de Gestão de Aprendizagem com práticas pedagógicas mais modernas, afinadas com as novas demandas do ensino.

Já através do Tô com Você no Enem, ao longo do ano letivo de 2024, a SEC investiu em todo o processo de preparação do estudante, desde o incentivo à inscrição até a realização da prova, inclusive com a oferta do transporte nos dias do Enem. A iniciativa envolveu, ainda, a realização de aulões na capital e no interior, além de recomposição de aulas para ajudar os estudantes.

Em paralelo às ações pedagógicas nas unidades escolares, a SEC programou atividades de apoio extraclasse, a exemplo da participação dos estudantes em eventos como Feira das Profissões, assim como rodas de conversas com alunos egressos das unidades estaduais, que hoje estão na universidade e relatam suas experiências, como o incentivo aos vestibulandos. Também foram realizados investimentos na formação de educadores e na inovação com a aquisição de novas ferramentas pedagógicas, entre outras ações que abrangem todas as unidades escolares da rede estadual de ensino.