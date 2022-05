Bahia terá 1ª edição da Literatur agora em maio

O estado que tem diversas opções turísticas e literárias agora tem uma festa que une os dois segmentos. Acontece de 26 a 28 de maio o Circuito Literário da Bahia, Literatur, que visa fomentar a importância da literatura para a difusão da cultura e do turismo de diferentes destinos no estado. Com a proposta de percorrer algumas cidades da Bahia, a primeira fase acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), em Salvador. O evento conta com patrocínio do governo estadual.

Com programação gratuita, o evento tem como curadores o escritor Edgard Abbehusen e a jornalista Camilla França. A ideia é casar a leitura com as diversas opções turísticas da Bahia, a partir da escrita, vivências, experiências ou obras. Tudo isso com o olhar de personalidades baianas indicadas.

“A literatura ajuda na difusão de identidade cultural, despertando no leitor o desejo de ter a experiência ou de instigar a descoberta de novos locais a serem conhecidos através da experiência literária e turística”, disse Camilla França.

A primeira edição faz homenagem ao poeta, cantor, compositor e músico, José Carlos Capinan. A programação conta com apresentações musicais, recitais, lançamento de livros, contação de histórias e mesas de conversas sobre diferentes temas ligados a proposta da Literatur. Nomes como Eliana Alves Cruz, Mariana Guimarães, Malu Fontes, Cássia Vale, Hugo Canuto, Ramon Cruz, Aldri Anunciação e Luana Souza falam sobre suas experiencias literárias nas mesas que acontecem nos três dias.

O evento, promovido pela Mais Ações Integradas. A grade contará com show de Alexandre Leão, Pedro Pondé e Paroano Sai Milhó. Outras cidades da Bahia receberão o projeto itinerante.