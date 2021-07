Bahia ultrapassa marca de 50% de vacinados com primeira dose

Mais de 50% da população baiana com 18 anos ou mais recebeu a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. A marca foi alcançada neste sábado (10). Ao todo, 5.384.620 pessoas receberam a primeira aplicação e outras 202.885 já estão imunizadas com a vacina de dose única. Isso representa 50,1% da população baiana acima dos 18 anos, estimada em 11.148.781.

O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, avalia que essa marca é resultado de diversos fatores, como o trabalho do Estado em parceria com os municípios. “A Bahia é o estado do país que mais rápido aplica as vacinas, pois há uma sintonia entre a nossa operação logística, que distribui as doses para os 417 municípios em até 24 horas após a chegada da carga ao estado, com a estratégia de imunização dos gestores municipais, que inclui mutirões, drive-thru e até vacinação na residência”, afirma o secretário.

A diretora da vigilância epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, ressalta que mesmo com esse avanço na vacinação, ainda é necessário que as pessoas mantenham as medidas de proteção. “Precisamos manter o uso de máscaras e manter o distanciamento físico. O vírus ainda está em circulação”, aponta.

A diretora também pontua que as pessoas que tomaram a primeira dose devem buscar os postos para completar o esquema vacinal na data aprazada. “A vacina de duas doses só tem sua eficácia completa quando feita a segunda aplicação”, explica. Nesta quinta-feira (8), 127.137 pessoas estavam com a segunda dose da Coronavac atrasada e outras 40.644 com o imunizante da Oxford/AstraZeneca em atraso.

Até esta sexta-feira (9), a Bahia já recebeu o total de 9.333.930 doses de vacinas, sendo 3.422.000 da Coronavac, 4.698.900 da AstraZeneca/Oxford, 958.230 da Pfizer e 254.800 da Janssen.