Bahia vence depois de um jejum, e a Fonte Nova fica em festa

Com gol de Jacaré, no primeiro tempo, o Bahia derrotou o Brusque por 1 a 0 na tarde deste sábado, 8, em Salvador. A Fonte Nova recebeu um público superior a 34 mil torcedores, que viram o tricolor se reabilitar depois de cinco rodadas sem conhecer o sabor da vitória.

Apesar do resultado positivo, o Bahia não jogou bem. Mas, para a torcida o que importou foi os três pontos. Assim, uma verdadeira festa foi realizada nas arquibancadas, onde ecoou o hino do tricolor.

A partir de agora, as atenções se voltam para a próxima rodada, quando o Bahia pega o Grêmio fora de casa, dia 16. O time está com 56 pontos e só precisa de mais seis, em quatro jogos, para garantir a classificação na Série B do Brasileirão.

No intervalo do jogo, quando o Bahia já vencia por 1a 0, um torcedor morreu ao sofrer um ataque cardíaco. Trata-se de um idoso de 75 anos de idade, identificado como Nilton Correia Ribeiro. Esta, portanto, foi a nota triste registrada na Fonte Nova.