Bahia vence mais uma e segue na liderança da Série B

Com gol de Daniel, o Bahia derrotou o Sampaio Correia na noite desta terça-feira, 26, na Arena Nova, em Salvador. O resultado manteve o tricolor na liderança isolada da Série B do Brasileirão, com 10 prontos. Invicto em quatro jogos, o Bahia volta a jogar na próxima sexta-feira em São Paulo, contra o Ituano.

Quase 10 mil pessoas pagaram para assistir ao jogo em que o Bahia foi melhor em campo, daí ter merecido a vitória. Muitos torcedores não gostaram da atuação do time. Porém, o que valeu foi bola na rede do adversário e uma boa defesa do goleiro Danilo Fernandes no momento em que ele foi exigido.