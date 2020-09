Bahia vence prêmio nacional de comunicação pública

O Estado da Bahia conquistou o prêmio de comunicação oficial instituído pela primeira vez pelo Instituto Mega Brasil. O Secretário de Comunicação do Governo do Estado, André Curvello, venceu o Top Mega Brasil, na categoria Comunicadores do Serviço Público. A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira (24), com transmissão pelo canal de YouTube da Mega Brasil, premiando também Agências de Comunicação e executivos da Comunicação Corporativa.

Mais de 280 profissionais de todas as regiões do país foram indicados nas mais diversas categorias. André Curvello fez questão de dividir o prêmio com todos os secretários de comunicação do Nordeste e com os colegas baianos secretários de Estado. “Aqui na Bahia, os colaboradores da Secom trabalham dia a dia para fazer uma comunicação de excelência. Todos seguindo a orientação do governador Rui Costa, alicerçada na transparência e na regionalização da informação “.