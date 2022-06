Bahia vira pra cima do Criciúma na Fonte Nova

De virada, o Bahia derrotou o Criciúma na tarde deste sábado, 4, em Salvador, e subiu para o segundo lugar na série B do Brasileirão. Melhor em campo, o time de Santa Catarina abriu o placar no primeiro tempo. Porém, não conseguiu segurar a pressão do tricolor, que se superou e ganhou por 2 a 1.

O resultado da partida, cheia de emoções, foi surpreendente, já que o Bahia perdia de 1 a 0 quando teve o zagueiro Ignácio expulso. Mesmo assim, com um a menos, a equipe foi para cima do adversário e empatou com o atacante Davó. Nos descontos, veio a virada, outra vez com gol de Davó.

Esta vitória, suada, manteve a invencibilidade do Bahia na Arena Fonte. Também quebrou uma sequência de dois jogos seguidos sem vencer. A expectativa agora gira em torno do seu próximo confronto, quarta-feira, 8, contra o Sport, também na Fonte Nova.