BahiaMEI capacita microempreendedores individuais em gestão de negócios

Oferecer capacitação e assistência técnica aos Microempreendedores Individuais (MEIs) baianos. Este é o objetivo do Governo do Estado ao lançar, nesta terça-feira (22), o projeto BahiaMEI – Apoio Técnico para Microempreendedores Individuais. De acordo com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a Bahia conta com 760 mil empreendedores que atuam em diversos segmentos da economia.

O secretário da pasta, Davidson Magalhães, explica que a o ambiente digital criado pela Setre foi pensado a partir da necessidade de acompanhar estes trabalhadores. “Já existe um conjunto de iniciativas e instituições que já fazem isso. A plataforma é mais um instrumento para agilizar e permitir um acesso rápido, fácil e gratuito aos microempresários no estado da Bahia”.

No primeiro momento, o projeto vai orientar 10 mil empresários que estejam com a inscrição regular. Serão abordados temas como acesso a crédito, regularização de tributos, além de capacitação em gestão e pequenos negócios.

A plataforma também disponibiliza quatros cursos na modalidade de ensino a distância, sobre Pequenos Negócios, Redes Sociais, E-commerce e Google. As atividades, que já estão acessíveis, incluem ainda tutoria especializada para acesso ao microcrédito e regularização de tributos. Haverá também a formação de mil agentes multiplicadores nos 417 municípios do estado, com intuito de disseminar o apoio técnico para o público-alvo.

Os participantes cadastrados no BahiaMEI têm acesso a material didático e certificação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line no site www.bahiamei.com.br ou por aplicativos para celular.

Conhecimento ao alcance de todos

O diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Bahia (Sebrae-BA), Jorge Khoury, comenta que a parceria com o Estado é fundamental para que empreendedores de todo o território baiano tenham a oportunidade de crescer com qualidade e baseado em conhecimento.

“Fazer com que essa ferramenta chegue também aos nossos escritórios, aos nossos colaboradores, para capacitação dos MEIs de maneira geral. Isso vai fazer com que a gente possa, efetivamente, crescer não apenas na questão da quantidade, mas na qualidade do nosso pessoal na área de micro e pequenas empresas”, detalha Khoury.

O projeto BahiaMEI conta com financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep) e apoios da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), do Sebrae-BA, do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC-BA), da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador) e da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia).

Repórter: Anderson Oliveira

Foto: Antonio Queirós/GOVBA