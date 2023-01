Baianão: hoje tem Itabuna x Vitória pela TV

Neste domingo, às quatro da tarde, o Itabuna volta a campo para mais um desafio pelo Campeonato Baiano: enfrenta o Vitória, em Salvador, com transmissão da TVE.

O jogo é válido pela segunda rodada da competição. Apesar da tradição do rubro -negro, não há favorito, pois o Itabuna largou bem na primeira rodada.

O Dragão do Sul está com três pontos resultado de uma vitória, na estreia, sobre o Jacobinense. Enquanto isso, o Vitória não conseguiu passa pelo Bahia de Feira, com quem empatou em 1a1.

Em seu último treino para o jogo, o Itabuna usou a Arena Pituaçu. É possível que o treinador Sérgio Araújo faça pelo menos uma modificação no time.