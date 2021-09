Baiano do Amendoim à espera da posse na Câmara de Ilhéus

O presidente da Câmara de Ilhéus, Jerbson Moraes (PSD), tem um prazo de 72 horas, a contar de domingo (05), para convocar Marisvaldo dos Anjos, o Baiano do Amendoim (PSDB). É o que o determina liminar assinada pelo juiz Alex Venícius Campos Miranda, da 1ª Vara da Fazenda Pública.

Conforme o magistrado, deve ser anulada a posse de Nery Santana (1º suplente do PSL), ocorrida sexta-feira (3).

Ele entendeu que prevalece o sentido literal do parágrafo único do artigo 112 do Código Eleitoral, que isenta o suplente da votação mínima para assumir cargo parlamentar.

Essa “dança das cadeiras” no Legislativo ilheense é motivada pela cassação do edil Luca Lima (PSDB), que perdeu o mandato depois de acusações de assédio sexual, “rachadinha” e submeter assessoras a desvio de função. (Relembre aqui).