Baiano é bicampeão de judô em Jogos Universitários

O estudante de Psicologia do UNINASSAU ( Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador), Paulo Fernando da Cruz, garantiu a medalha de ouro no judô, na última quinta-feira (14), nos Jogos Brasileiros Universitários (JUBs), em Brasília.

O atleta já havia vencido a disputa em 2018, durante o JUBs em Maringá (PR), e vinha se dedicando aos treinos vislumbrando a vitória nesta edição. “Ele é um excepcional atleta, altamente dedicado e a conquista dele veio coroar essa dedicação e empenho. Saímos muito felizes com a conquista do Paulo nesse JUBs e, sem dúvida alguma, a sensação não poderia ser outra a não ser a de dever cumprido”, avalia o técnico de Esportes do UNINASSAU, Bruno Evaristo.

Modalidades

Para o bicampeão, a vitória é a consagração das técnicas aprendidas e colocadas em prática pelo estudante. “Fiquei muito feliz com meu desempenho hoje. Foi muito desafiador cada combate e eu consegui impor meu jogo e conectar minhas técnicas muito bem para vencer todas as lutas e garantir meu segundo título do JUBs. Só tenho a agradecer a todos que estão comigo nessa trajetória, especialmente a UNINASSAU por todo apoio”, comemora Paulo Fernando.

Ao todo, mais de 400 estudantes do grupo Ser Educacional participam do evento com disputas nas modalidades de basquete, vôlei, futsal, handebol, badminton, tênis, xadrez, tênis de mesa, atletismo, natação, judô, karatê e taekwondo.