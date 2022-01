Bairros mais afetados pela inundação do Rio Cachoeira recebem caixas d´água

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) está instalando 12 tanques, com capacidade de armazenagem de 10 mil litros de água cada um, nas áreas mais afetadas pela cheia do Rio Cachoeira e chuvas no sul do Estado. Na segunda-feira (4), operários da Emasa colocaram dois dos tanques nos bairros Nova Itabuna e dois no Maria Matos (Rua de Palha).

De acordo com o diretor de Planejamento da Emasa, José Silva, esses tanques já foram utilizados nos diversos bairros, quando a cidade passou pelo mais longo período de estiagem, em 2016. Esses equipamentos estavam armazenados na Estação de Tratamento de Água (ETA), no São Lourenço.

“O prefeito Augusto Castro e o presidente Raymundo Mendes Filho determinaram que fossem utilizados para atender as comunidades afetadas pelas enchentes da última semana de dezembro. As pessoas precisam consumir no dia a dia água tratada, principalmente depois dessa tragédia que contaminou as águas e o solo”, disse.

Em pontos estratégicos

O coordenador de Distribuição de Águas, Roberto Paulo Lima Alves, afirmou que os tanques serão abastecidos todos os dias por carros-pipa da Emasa. Nesta quarta-feira, por exemplo, os bairros Mangabinha, Bananeira e Nova Ferradas também terão colocadas caixas d’água em pontos estratégicos para facilitar o abastecimento da população.

“Há a necessidade de atender com maior celeridade as comunidades que foram mais afetadas pelas fortes chuvas e a inundação provocada pelo Cachoeira. Por isso, vamos centrar esforços para atender os bairros da zona sudeste da cidade, espaço urbano que inexistia há 54 anos durante as enchentes de 1967, mas agora concentram grande parte dos 213 mil habitantes da cidade”, finalizou Lima.