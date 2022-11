BAMIN apresenta projetos integrados da FIOL e Porto Sul

A BAMIN, empresa que está construindo um novo corredor de exportação para os setores da mineração e do agronegócio no Brasil, apresenta detalhes dos seus projetos de solução logística integrada durante a 4ª edição do evento Bahia Avança, dia 21 de novembro, em Salvador. Promovido pela regional baiana da Câmara Americana de Comércio (Amcham Salvador), o evento é voltado para empresários e lideranças corporativas, com o propósito de estimular o desenvolvimento econômico dos principais setores do estado.

A temática desta quarta edição, que acontecerá no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), está focada na abordagem “Bahia: A potência agro, energética e mineral para o Brasil avançar”. Durante um dos painéis de exposição, o diretor de operações ferroviárias da BAMIN, Gustavo Cota, irá detalhar de que forma as operações integradas da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e do Porto Sul, ambos em construção e com previsão final de obras para 2026, têm o potencial de alavancar o agronegócio e a mineração no estado, oferecendo uma alternativa eficiente de escoamento da produção mineral e de grãos, assim como para importação de fertilizantes e insumos.

A injeção de investimentos da BAMIN nos projetos é da ordem de R$ 20 bilhões, recurso que inclui também a operação da Mina Pedra de Ferro, em atividade na cidade baiana de Caetité, com previsão de chegar a 26 milhões de toneladas anuais de minério de ferro quando FIOL e Porto Sul entrarem em operação, em 2026.

A BAMIN é patrocinadora do Bahia Avança e uma empresa associada à Amcham Bahia, entidade que integra organizações brasileiras e internacionais, compondo um painel multissetorial com objetivo de construir um melhor ambiente de negócios, por meio de conexões, impulsionamento da transformação e da capacitação. A 4ª edição do Bahia Avança reunirá especialistas de instâncias públicas, privadas, nacionais e estrangeiras, para diálogos sobre as oportunidades e desafios das principais indústrias que movimentam o PIB da Bahia.

Sobre a empresa

A BAMIN está construindo um novo corredor logístico de integração e de exportação para a mineração e para o agronegócio para o Brasil, investindo R$ 20 bilhões nos projetos que incluem a Mina Pedra de Ferro, em Caetité, na Bahia, e os projetos de soluções de logística integrada: Porto Sul, em Ilhéus, e o Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL, que ligará Caetité a Ilhéus, com 537 km de extensão. A previsão é de que a FIOL Trecho 1 e o Porto Sul estejam prontos em 2026.