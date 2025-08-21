BAMIN entrega canoas sustentáveis a famílias de pescadores de Sambaituba, em Ilhéus

A *BAMIN* realizou, na tarde da última terça-feira (19), a entrega de dez embarcações ecologicamente sustentáveis a famílias de pescadores da comunidade de Sambaituba, em Ilhéus. Com essa etapa, a iniciativa alcança o total de 40 embarcações entregues em 2025 a comunidades pesqueiras do entorno do Porto Sul. Juerana, Aritaguá e Urucutuca já haviam sido contempladas nos meses de fevereiro, abril e agosto, respectivamente. A cerimônia contou com a presença dos beneficiários, parceiros do projeto e lideranças locais.

A ação faz parte do Programa de Compensação da Atividade Pesqueira, desenvolvido pela BAMIN em cumprimento ao Plano Básico Ambiental. O projeto tem como objetivo fortalecer a estrutura da pesca artesanal em comunidades tradicionais, promovendo desenvolvimento sustentável e ampliando a autonomia das famílias envolvidas.

Todo o processo foi construído de forma participativa, com os próprios pescadores definindo, por meio do diálogo, as formas mais adequadas de apoio. Os beneficiários foram selecionados a partir do banco de dados do programa de monitoramento da atividade pesqueira da empresa.

As embarcações entregues foram desenvolvidas com foco em sustentabilidade, combinando materiais de menor impacto ambiental e funcionalidades pensadas para as necessidades reais das comunidades ribeirinhas. Além disso, a ação reforça o compromisso da BAMIN com a valorização das culturas tradicionais e com a construção de um legado social positivo nos territórios onde atua.

“Essa iniciativa representa mais do que a entrega de embarcações: é um investimento no futuro das comunidades tradicionais e na valorização do modo de vida dos pescadores locais. Nosso compromisso é deixar um legado positivo, que fortaleça a autonomia dessas famílias e promova o desenvolvimento sustentável ao longo do tempo”, destacou o diretor de Sustentabilidade da BAMIN, Marcelo Dultra.

