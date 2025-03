BAMIN entrega embarcações para 10 famílias de pescadores em Juerana

A BAMIN entregou 10 canoas ecologicamente sustentáveis para famílias de pescadores de Juerana na última quarta-feira (26). Esta foi a primeira de quatro entregas de embarcações planejadas para 2025 na região de Ilhéus. Participaram da cerimônia de entrega, além dos beneficiados, parceiros do projeto e lideranças comunitárias.

A iniciativa é do Programa de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP), em cumprimento ao Plano Básico Ambiental (PBA). O objetivo da ação é proporcionar maior estrutura ao setor pesqueiro local, com foco no fortalecimento das pequenas comunidades. Foi resultado de um processo participativo, de diálogo com a comunidade, na qual os próprios pescadores escolheram como seriam beneficiados. Os contemplados no projeto integram o banco de dados do programa de monitoramento da atividade pesqueira da BAMIN.

“A BAMIN está contribuindo para a sustentabilidade da atividade pesqueira, por meio da melhoria da infraestrutura e acesso a equipamentos adequados. A intenção é valorizar o trabalho pesqueiro, garantindo melhores condições para o exercício da atividade e fomentando o desenvolvimento socioeconômico local”, explica o Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidade da BAMIN, Marcelo Dutra.

SOBRE A BAMIN

A BAMIN está construindo um novo corredor logístico de integração e de exportação para a mineração e para o agronegócio para o Brasil, investindo R$ 20 bilhões nos projetos que incluem a Mina Pedra de Ferro, em operação na cidade de Caetité, e os projetos de solução logística integrada: o terminal de águas profundas Porto Sul, em Ilhéus, e o trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL 1) , que ligará Caetité a Ilhéus, com 537 km de extensão. A previsão é de que a ferrovia e o Porto Sul estejam prontos em 2027.