BAMIN entrega importante etapa da obra da FIOL 1 em Ilhéus

As obras do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL 1) avançam no lote 1F com a entrega da primeira obra executada em sua totalidade pela BAMIN, a Passagem Inferior (PI) da BA-262, localizada em Ilhéus, próxima à divisa com Uruçuca.

A conclusão desta importante etapa do projeto coincide com a celebração de um ano desde o início oficial das obras, em cerimônia realizada no mesmo local onde está instalada a PI, que contou com a presença do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, do Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além de outras autoridades, colaboradores da BAMIN e público local.

O Gerente Geral de Implantação de Ferrovia da BAMIN, Marcelo Augusto, ressalta que “desde o início, esta obra nos trouxe muitos desafios. Além da complexidade da própria PI, pensamos na menor interferência à população que utiliza a via e construímos um significativo desvio, com 1,4 km, para que o fluxo na rodovia não fosse comprometido, com o mesmo padrão de pavimentação e todos os requisitos de segurança necessários”.

O cuidado com o meio ambiente e o diálogo constante com a população também foram cruciais para o avanço do projeto. Marcelo Dultra, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades da BAMIN, reitera que “a parceria entre o trabalho de engenharia e as áreas de meio ambiente e relacionamento com comunidades são fundamentais para o atendimento das condicionantes previstas no licenciamento do projeto e, principalmente, para o bom relacionamento com as pessoas que vivem por aqui, respeitando suas rotinas, sua cultura e os aspectos naturais da região”.

Além da finalização da PI da BA-262, estão previstos para os próximos meses outros avanços nas obras da FIOL 1, como o lançamento das vigas da ponte sobre o Rio Mocambo, terraplenagens e etapas importantes da ponte sobre o rio Almada e do viaduto sobre a BR-101.