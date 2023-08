BAMIN fortalece o empreendedorismo feminino com ação “Elas Podem Mais”

A BAMIN realizou assessorias técnicas com empreendedoras atendidas através do projeto “Elas Podem Mais”, nas comunidades de Sambaituba e Castelo Novo, localidades da cidade de Ilhéus, na primeira quinzena de agosto.

A ação “Elas Podem Mais” é desenvolvida pela BAMIN, em parceria com o Instituto Superior de Sustentabilidade (ISUS), teve início em outubro de 2021 e visa impulsionar o espírito empreendedor das mulheres na região do entorno do Porto Sul, conectando-as às oportunidades de negócios que surgem com a instalação do empreendimento. Através de assessoria técnica personalizada, o programa busca capacitar essas mulheres na gestão e operação de seus negócios, promovendo o desenvolvimento local e a geração de renda.

Iniciada em março de 2023, a Turma 2 do programa atualmente atende 19 mulheres residentes em 10 diferentes comunidades próximas ao Porto Sul. Essas empreendedoras recebem assessoria técnica contínua, priorizando encontros presenciais em seus próprios estabelecimentos. As atividades são projetadas para desenvolver e fortalecer diversas dimensões do empreendedorismo, tais como: atendimento ao público, parcerias com empresas, ações promocionais e presença em redes sociais, entre outros. “Além de qualificar as empreendedoras e promover a geração de renda nas comunidades, o Elas Podem Mais fomenta o empoderamento feminino, transformando donas de casa em gestoras de negócios” , analisa o coordenador de relacionamento com comunidades da BAMIN, Ramon Chalhoub.

Uma das empreendedoras mais antigas entre as assessoradas, Geane Vieira dos Santos, compartilhou sua jornada de crescimento graças ao programa. “Eu comecei no Elas Podem Mais participando das reuniões e das oficinas. Após trabalhar como cozinheira em um bar, há um mês abri meu próprio negócio”, conta a empreendedora da comunidade do Castelo Novo.

