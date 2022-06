BAMIN levará as soluções logísticas FIOL 1 e Porto Sul à Bahia Farm Show

A BAMIN vai participar pela primeira vez da Bahia Farm Show — evento realizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) no município de Luís Eduardo Magalhães (BA), entre 31 de maio e 4 de junho. Considerada a segunda maior feira do setor agro em negócios no país, a Bahia Farm Show deverá superar R$ 2 bilhões em volume de negócios e ultrapassar 70 mil visitantes, segundo os organizadores.

Durante a feira, a BAMIN vai apresentar em seu estande o potencial da FIOL 1 e do Porto Sul como soluções logísticas para o agronegócio, à medida que permitirá escoar a produção agrícola, integrando o oeste ao leste do Brasil.

Atualmente, o grupo Eurasian Resources Group (ERG), ao qual pertence a BAMIN, é responsável pela construção de um novo corredor logístico de integração Oeste-Leste e de exportação para o Brasil. Os investimentos do grupo no país incluem a Mina Pedra de Ferro, em Caetité, na Bahia e os projetos de logística integrada: Porto Sul, em Ilhéus, e o Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), que ligará Caetité a Ilhéus.

“Estamos investindo numa das maiores obras de infraestrutura do País atualmente. Com a FIOL e o Porto Sul, vamos criar um novo corredor logístico de integração que vai ligar as pontas das cadeias do agronegócio e da mineração, da produção à exportação. Desta forma, é fundamental a nossa participação em um evento desta magnitude com projetos de imensa importância para a Bahia e o Brasil”, afirma Benedikt Sobotka, CEO da ERG.

Novo corredor logístico de exportação

A FIOL foi arrematada em leilão do Ministério da Infraestrutura, em abril, na B3, em São Paulo e o contrato foi assinado em setembro do ano passado. Para concluir a construção da ferrovia, o investimento da BAMIN será de R$ 3,3 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em obras civis e R$ 1,7 bilhão em material rodante, como vagões e locomotivas. A subconcessão tem a duração de 35 anos, sendo cinco para construção e 30 anos para exploração.

Quando concluída, a FIOL terá capacidade para movimentar 60 milhões de toneladas por ano, com o BAMIN utilizando cerca de 40% desse potencial. Os demais 60% dessa capacidade estarão disponíveis para outras mineradoras, agronegócio, e todos os demais setores que precisarem escoar seus produtos e receber insumos, máquinas e implementos agrícolas.

“Tanto a FIOL quanto o Porto Sul certamente contribuirão para o crescimento e o desenvolvimento sustentável de toda a região. O estado da Bahia ocupará uma nova e importante dimensão na economia nacional, gerando riquezas, distribuição de renda e elevando a qualidade de vida de sua população”, afirma Eduardo Ledsham, CEO da BAMIN.

Além disso, a nova solução logística FIOL/Porto Sul vai dar ao agronegócio a competitividade necessária com economia de escala e redução de custos. “A FIOL vai aumentar a eficiência do escoamento da produção. Isso significa redução dos custos, ampliação da capacidade de carga e maior agilidade no transporte. Esses fatores beneficiam os produtores rurais e refletem, diretamente, nos investimentos que devem gerar mais emprego e renda para o Oeste da Bahia”, afirma o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranze.

Fórum na Bahia Farm Show

A BAMIN vai patrocinar durante o evento o Fórum do Canal Rural, que será transmitido no dia 31, das 15h às 17h, em rede nacional, abordando os temas: Desafios para o oeste da Bahia e a chegada da FIOL; Conectividade e soluções digitais; Gestão de informações.

O CEO da BAMIN, Eduardo Ledsham, participa da abertura da feira, às 10h do dia 31, acompanhado do CEO da BAMIN Ferrovias, Sérgio Leite, e outros executivos da empresa. Às 15h, a BAMIN também vai patrocinar a palestra de abertura do Fórum de Tecnologia e Inovação, com a mediação do ex-ministro Alysson Paulinelli, e com a participação de Aluísio Borem de Oliveira, José Paulo Molin e José Claudio Oliveira.

Na edição deste ano, a feira contará com 61 ilhas ocupando 191 mil m² da área da feira, além de 30 palestras sobre temas diversos ligados ao setor agrícola.