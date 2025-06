BAMIN promove feira no centro de Ilhéus

A BAMIN realiza nesta sexta-feira (6), a partir das 15 horas, a Feira RIOLESC, na Praça da Catedral, no Centro de Ilhéus. Com a participação de promoções de expositores, o evento destaca a diversidade da produção regional, com foco na sustentabilidade e na economia solidária. Para tornar a experiência ainda mais enriquecedora, a programação será gratuita e variada, com música ao vivo, em um ambiente acolhedor que promete agradar a todas as idades.

A Feira RIOLESC — sigla para Rede de Integração Oeste-Leste de Economia Solidária e Circular — é o resultado de um trabalho contínuo da BAMIN, que oferece capacitação e apoio técnico aos pequenos empreendedores da região. A proposta é fortalecer esses negócios, ampliar suas vendas e deixar um legado positivo para as comunidades locais. A primeira edição ocorreu em 2024, na cidade de Jequié, e reuniu centenas de pessoas.

No evento, os visitantes encontrarão comidas e bebidas típicas, chocolates, doces, geleias, produtos orgânicos, artesanatos e itens de limpeza, todos produzidos por pequenos produtores locais. Essa ampla variedade de produtos representa a riqueza e as prejuízos da produção regional, além de contribuir para a geração de renda.

“A Feira RIOLESC representa um passo importante na comprovação de que o cumprimento das condicionantes socioambientais traz benefícios para a comunidade. Neste caso, o exemplo vem da valorização dos pequenos negócios e da economia solidária na região”, afirma o gerente geral de Sustentabilidade da BAMIN, Marcelo Dultra. Ele conclui convidando os moradores e visitantes de Ilhéus para o evento: “Prestigiem esse momento e conheçam de perto a riqueza da nossa cultura e qualidade dos produtos feitos pelas pessoas da nossa terra”.