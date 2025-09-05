BAMIN realiza Oficina de Roteiros Turísticos no Litoral Norte de Ilhéus


Iniciativa é voltada para o trade turístico, lideranças comunitárias e empresários da região

Por /

Foto Divulgação

A BAMIN deu início ao ciclo de Oficinas do Roteiros Turísticos, na tarde desta quarta-feira (03), em Ilhéus. Ao longo de setembro, serão três encontros de capacitação com esse tema, beneficiando mais de 33 participantes do trade turístico da região, entre lideranças comunitárias e empresários do Litoral Norte.  A proposta é integrar os destinos do litoral norte ao Roteiro Turístico do Município, qualificando a oferta turística em consonância com os princípios do turismo sustentável.

A iniciativa está atrelada ao Programa de Reorientação da Atividade Turística do Litoral Norte de Ilhéus, realizado pela BAMIN em parceria com o SEBRAE, a Secretaria Municipal de Turismo e o CEEP Chocolate Nelson Schaun. O objetivo é desenvolver, de forma colaborativa, roteiros que valorizem as vocações regionais e fortaleçam a identidade territorial.

Divulgação

Durante a ação, os participantes recebem material de apoio e certificação, além de vivenciarem um processo coletivo de construção de produtos turísticos alinhados às demandas locais. “A Oficina de Roteiros Turísticos representa uma oportunidade estratégica para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Litoral Norte de Ilhéus. Ao promover a valorização dos patrimônios culturais, naturais e históricos, a iniciativa fortalece o empreendedorismo, amplia a geração de renda e contribui para consolidar a região como destino de referência no município”, afirmou o coordenador de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ramon Chalhoub.

O programa reforça o compromisso institucional da BAMIN com o ordenamento territorial e a promoção regional. Além de integrar atrativos locais aos roteiros oficialmente ofertados pelo trade turístico, a ação busca deixar como legado a qualificação dos agentes envolvidos e a ampliação das opções disponíveis aos visitantes.

Os próximos encontros acontecerão nos dias 15 e 22 de setembro, no auditório do CEEP, sempre com a condução da consultora da Target Line, Heilane Santa Bárbara Lopes.




Notícias Relacionadas

Uesb abre seleção para cursos EaD em Gestão Pública e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Construção de mais 3.401 habitações do Minha Casa Minha Vida na Bahia
Passagem de ônibus vai subir em Itabuna
IF Baiano lança processo seletivo 2026
Estado convoca mais 162 professores do Ensino Profissional aprovados no processo seletivo
Novas viaturas para a Polícia Militar
Operação especial no presídio de Itabuna
Escolas estaduais recebem kits de Robótica, e professores passarão por encontro formativo

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *