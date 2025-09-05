BAMIN realiza Oficina de Roteiros Turísticos no Litoral Norte de Ilhéus

A BAMIN deu início ao ciclo de Oficinas do Roteiros Turísticos, na tarde desta quarta-feira (03), em Ilhéus. Ao longo de setembro, serão três encontros de capacitação com esse tema, beneficiando mais de 33 participantes do trade turístico da região, entre lideranças comunitárias e empresários do Litoral Norte. A proposta é integrar os destinos do litoral norte ao Roteiro Turístico do Município, qualificando a oferta turística em consonância com os princípios do turismo sustentável.

A iniciativa está atrelada ao Programa de Reorientação da Atividade Turística do Litoral Norte de Ilhéus, realizado pela BAMIN em parceria com o SEBRAE, a Secretaria Municipal de Turismo e o CEEP Chocolate Nelson Schaun. O objetivo é desenvolver, de forma colaborativa, roteiros que valorizem as vocações regionais e fortaleçam a identidade territorial.

Divulgação

Durante a ação, os participantes recebem material de apoio e certificação, além de vivenciarem um processo coletivo de construção de produtos turísticos alinhados às demandas locais. “A Oficina de Roteiros Turísticos representa uma oportunidade estratégica para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Litoral Norte de Ilhéus. Ao promover a valorização dos patrimônios culturais, naturais e históricos, a iniciativa fortalece o empreendedorismo, amplia a geração de renda e contribui para consolidar a região como destino de referência no município”, afirmou o coordenador de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ramon Chalhoub.

O programa reforça o compromisso institucional da BAMIN com o ordenamento territorial e a promoção regional. Além de integrar atrativos locais aos roteiros oficialmente ofertados pelo trade turístico, a ação busca deixar como legado a qualificação dos agentes envolvidos e a ampliação das opções disponíveis aos visitantes.

Os próximos encontros acontecerão nos dias 15 e 22 de setembro, no auditório do CEEP, sempre com a condução da consultora da Target Line, Heilane Santa Bárbara Lopes.