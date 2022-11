BAMIN vence prêmio em Segurança e Saúde do Trabalho na região de Ilhéus

A BAMIN saiu com o Prêmio Ouro nas mãos, durante o 5º Congresso Brasileiro de Saúde e Segurança no Trabalho, realizado em São Paulo (SP). A empresa foi vencedora do Prêmio Proteção Brasil na categoria “Ações de SST Junto à Comunidade”, por conta da sua conduta de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) em comunidades de Ilhéus. Esta, que é a maior premiação de boas práticas de SST do País, expressa a excelência dos projetos desenvolvidos pela empresa nas obras de construção e implantação do projeto Porto Sul.

O evento aconteceu no SENAC SP e a BAMIN foi representada por Caroline Azevedo, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades do Porto Sul; Fábio Franco, Gerente de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO); e Angelo Cavalcante, Coordenador de Segurança e Saúde Ocupacional.

Conquistas

O case vencedor foi o “Programas Sociais BAMIN nas comunidades de Ilhéus: Ações de SST em prol da prevenção”, que disputou com outros 204 trabalhos, de 15 estados. Os jurados do Prêmio Proteção Brasil 2022 escolheram 39 cases, em 13 categorias: cada uma, portanto, com o pódio de Ouro, Prata e Bronze.

A lista de conquistas da BAMIN na execução das suas atividades inclui, por exemplo, índice zero de acidentes pessoais, ambientais e materiais, envolvendo comunidades com as obras do Porto Sul; índice zero de acidente com afastamento de trabalhadores; impacto positivo na saúde das pessoas que moram nas comunidades; geração de renda extra e empreendedorismo com técnicas de prevenção; maior conscientização para a educação no trânsito; dentre outras ações de excelência.

Caroline Azevedo, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades do Porto Sul, destaca que o Prêmio Ouro é o reconhecimento de um trabalho feito em equipe, com sinergia e cheio de disposição para manter altos padrões de qualidade em SST.

“É com felicidade que recebemos essa notícia, que reitera nossa visão de que os investimentos de um empreendimento devem alcançar para além de seus muros, incluindo as comunidades de seu entorno como ativo principal, sem deixar ninguém para trás”, completa Caroline.

Para Fábio Franco, Gerente de Segurança e Saúde Operacional da BAMIN, sair do evento como vencedor na categoria “Ações de SST Junto à Comunidade” é um modo de unir ainda mais o coletivo BAMIN em prol de um trabalho que possui eco positivo nas comunidades de Ilhéus. “Somos orientados por uma atuação consciente e com foco em índices que priorizam a cultura da prevenção. A BAMIN vencedora é, na verdade, a exaltação de um modo de conduzir ações de SST com responsabilidade”.

O Prêmio Proteção Brasil é promovido pela Revista Proteção, publicação que está há 35 anos em circulação nacional e é referência na área de conteúdos sobre a qualidade de vida do trabalhador.

Sobre a BAMIN

A BAMIN investe continuamente em seus negócios no Brasil, que incluem a Mina Pedra de Ferro, na região de Caetité, o Porto Sul, em Ilhéus, e agora com o trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL.

A empresa faz parte do Eurasian Resources Group (ERG), líder em mineração, metais e logística. O ERG é também o maior operador de transportes da Ásia Central, com ampla experiência em ferrovias.