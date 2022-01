Banana e café como principais vilões da cesta básica em Itabuna e Ilhéus

A feira do mês está, de fato, mais salgada nas duas maiores cidades do sul da Bahia. Em Itabuna, o custo da cesta básica subiu 2,11% em dezembro, numa comparação com o mês de novembro. É o que mostra pesquisa do Departamento de Economia da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz).

A banana, campeã de aumento, ficou 27,06% mais cara. Também sofreram reajuste café (9,99%), farinha (6,93%), carne (3,54%), leite (2,89%) e açúcar (2,66%). Um pequeno alívio veio apenas com o tomate (-8,28%), manteiga (-4,57%), feijão (-1,31%), arroz (-0,45%), e pão (-0,11%). Já o preço do óleo de soja, não sofreu alteração. Com todo esse “vai e vem” de preços, a cesta básica ficou em R$491,79.

Ilhéus

Para os ilheenses, a alta foi um pouco menor (0,91% no total). Mesmo assim, oito dos 12 produtos que compõem a cesta básica pesaram mais no bolso. O café nosso de todo dia ficou 6,68% mais caro. E tem mais: Carne (6,67%), banana (5,68%), açúcar (4,46%), leite (2,15%), manteiga (1,56%), feijão (1,32%) e óleo (0,82%).

No grupo dos que diminuíram no preço, estão: tomate (-9,81%), pão (-5,93%) e arroz (-5,34%). Já a farinha de mandioca não apresentou alteração de preço. Fazendo as contas, a feira de dezembro na “terra da Gabriela” saiu por R$482,87.