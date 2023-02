Seis deputados estaduais do PP voltaram a se reunir com o governador Jerônimo Rodrigues nesta terça-feira. Uma primeira reunião aconteceu no último sábado. Os deputados decidiram apoiar e fazer parte da base de apoio ao Governo. Participaram os deputados Antonio Henrique Júnior, Eduardo Salles, Felipe Duarte, Hassan , Nelson Leal e Niltinho, além dos secretários Adolfo Loyola e Luiz Caetano.