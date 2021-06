As atividades nas agências bancárias serão interrompidas nesta terça-feira, porque a categoria reiviindica imunização imediata contra covid-19.

Segundo Paulo Silva, vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna, profissionais cobram serem incluídos no Plano Nacional de Imunização como integrantes da linha de frente, uma vez que atuam no atendimento direto ao público.