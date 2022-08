Bancários votam proposta para encerrar campanha salarial

As negociações na campanha salarial dos bancários chegaram ao “modo” impasse por conta de reivindicações ainda não atendidas pela FENABAN (Federação Nacional dos Bancos). Segundo o presidente do sindicato em Itabuna e região, Paulo Eduardo Silva, haverá uma assembleia virtual desta quarta-feira (31), a partir das 19 horas, até amanhã (1º), no mesmo horário.

Até aqui, os funcionários pedem 5 por cento de aumento real. Entretanto, alegam que a proposta dos bancos resultaria em perdas de 2 por cento. A região de Itabuna compreende cerca de 500 bancários, distribuídos em 16 cidades.

Estarão sob análise proposta única coordenada pela Fenaban ou o que propõem os bancos do Brasil S/A, do Nordeste e Caixa Econômica Federal.

“Foi uma tarefa hercúlea retirar leite de pedra e avançar para 8% e avançar para 10% no vale-alimentação e vale-refeição e ainda arrancar um abono de R$1.000,00 no ticket e, sobretudo, manter e ainda melhorar a PLR [Participação nos Lucros e Resultados]. Diante da atual conjuntura, significa avanço e com muita responsabilidade “, informou o sindicalista ao Diário Bahia, dando sinais de que deverá ser aceita a proposta.