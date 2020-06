BANCO DE CADEIRA DE RODAS DO ROTARY CLUB DE ITABUNA FAZ MAIS UMA DOAÇÃO

Participaram da entrega representando o clube o Coordenador de Projetos Humanitários Elias Veloso junto com o Tesoureiro Wellington Ferraz. O presidente do clube Sílvio Roberto reiterou que essa é mais uma ação que só é possível através do trabalho conjunto de todos os rotarianos, que sempre se empenham em “Dar de si antes de pensar em si”, e ainda mais nesse momento com as limitações impostas pela pandemia.

O Banco de Cadeira de Rodas é uma iniciativa que existe desde 2015 e consiste na compra desses equipamentos para serem doados às pessoas que não tem condição de comprá-los. As cadeiras são adquiridas através de recursos gerados pelas diversas ações realizadas pelo Rotary. As solicitações que chegam ao Rotary são encaminhadas à equipe responsável pelo Banco de Cadeiras de Rodas, que após análise de laudo médico e verificação da real carência do equipamento, faz a liberação.