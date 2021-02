Banco de Leite do Hospital Manoel Novaes faz apelo urgente por doações

Nos últimos meses, o Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna vem enfrentando enorme dificuldade para assegurar leite para os bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-Neo) do Hospital Manoel Novaes. A escassez de leite materno vem ocorrendo porque as doadoras externas praticamente desapareceram neste início de ano.

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite, a enfermeira Bianca Baleeiro, a queda no número de doadoras chega a 70%. A unidade precisa de um estoque com pelo menos 70 litros. “Mas há muito tempo não conseguimos essa média. Por isso, estamos apelando para que as mães que estejam amamentando entrem em contato conosco e confirmem sua doação”, afirma Baleeiro.

Como ajudar

A enfermeira Bianca Baleeiro destaca que o processo para tornar-se uma doadora do Banco de Leite é muito simples. Só precisa dirigir-se à unidade com carteira de identidade e exames pré-natal (sorologia).

Mas quem prefere a comodidade pode cadastrar-se sem sair de casa, via telefone. “É muito rápido, sem burocracia. Se não tiver condições de deslocar-se, o Corpo de Bombeiros de Itabuna, que é o nosso parceiro, vai até a casa da doadora fazer a coleta nos dias agendados”, relata Baleeiro.

Mais de 120 municípios

O Banco de Leite da Santa Casa de Itabuna, que atende a mais de 120 municípios, é responsável pela coleta, processamento e distribuição do leite destinado aos bebês prematuros internados ou com patologias que não podem receber o produto diretamente das mães. A unidade tem a missão de assegurar o alimento para uma média diária de 45 bebês internados na UTI-Neo.

O leite humano é um alimento essencial nos primeiros meses de vida dos bebês. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda ser ideal que até os seis meses de idade as crianças sejam alimentadas com leite materno. O Banco de Leite funciona no anexo do Hospital Manoel Novaes e o telefone é (73) 3214-4346.